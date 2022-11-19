Российские истребители едва не задели корабли НАТО в Балтийском море

Полет на высоте менее 100 метров над военными кораблями угрожал несчастным случаем.

Над кораблями постоянной военно-морской группы НАТО, выполняющими плановые операции в Балтийском море, на низкой высоте пролетели два российских истребителя.

Об инциденте, произошедшем еще в четверг, 17 ноября, сообщили в Объединенном военно-морском командовании НАТО.

В Альянсе назвали этот полет непрофессиональным и опасным, поскольку его высота составляла около 90 метров над кораблями, а расстояние — около 70 метров. На предупредительное сообщение сил НАТО пилоты российских самолетов не отреагировали.

В сообщении отметили, что район, в котором произошло опасное взаимодействие, был активирован для тренировок противовоздушной обороны.

"Взаимодействие повышало риск просчетов, ошибок и несчастных случаев", — отметили представители военно-морского командования НАТО.

После этого инцидента в командовании НАТО предупредили, что должным образом будут реагировать "на любое вмешательство в законную деятельность Альянса в этом районе, что угрожает безопасности наших самолетов, кораблей или их экипажей".

Напомним, ранее российский истребитель выпустил ракету прямо у британского самолета, патрулировавшего международное воздушное пространство над Черным морем.

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