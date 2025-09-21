Российские истребители над Эстонией: премьер неоднозначно объяснил, почему их не сбивали

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал / © Associated Press

Премьер Эстонии Кристен Михал объяснил, почему нарушившие воздушное пространство страны российские МиГ-31 не сбивали.

Об этом сообщает ERR .

Как отмечается, Михала спросили, почему российские МиГ-31, залетевшие в воздушное пространство Эстонии, не сбили.

«Я бы сказал так: для применения силы все же есть определенные параметры. Их принудили бросить воздушное место после получения сигнала. Но они не сделали это так быстро, как могли бы», – ответил премьер.

По его словам, статья 4 и консультации с союзниками по НАТО прояснят, как члены Альянса будут действовать в следующий раз.

"Но НАТО действует, Альянс готов, и его способность к реагированию на очень высоком уровне", - подчеркнул Михал.

На вопрос, который должен случиться, чтобы российские самолеты были сбиты, он ответил, что «каждое действие имеет свои параметры».

«Я хочу, чтобы для россиян было понятно: им совсем не стоит сюда потыкаться, чтобы вообще не встал вопрос о том, сбивать ли их», — добавил премьер Эстонии.

Ранее сообщалось, что госпожа Эстонии в Украине Аннели Кольк заявила, что ее страна не сбивала российские истребители из-за того, что нет собственного подобного оружия .

Мы ранее информировали, что в России опровергли обвинения в нарушении воздушного пространства Эстонии, заявив, что полеты истребителей происходили по правилам и не пересекали границы других государств .