Российские истребители над Эстонией: премьер неоднозначно объяснил, почему их не сбивали
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал пояснил, что решение не применять силу против нарушивших границу российских МиГ-31.
Премьер Эстонии Кристен Михал объяснил, почему нарушившие воздушное пространство страны российские МиГ-31 не сбивали.
Об этом сообщает ERR .
Как отмечается, Михала спросили, почему российские МиГ-31, залетевшие в воздушное пространство Эстонии, не сбили.
«Я бы сказал так: для применения силы все же есть определенные параметры. Их принудили бросить воздушное место после получения сигнала. Но они не сделали это так быстро, как могли бы», – ответил премьер.
По его словам, статья 4 и консультации с союзниками по НАТО прояснят, как члены Альянса будут действовать в следующий раз.
"Но НАТО действует, Альянс готов, и его способность к реагированию на очень высоком уровне", - подчеркнул Михал.
На вопрос, который должен случиться, чтобы российские самолеты были сбиты, он ответил, что «каждое действие имеет свои параметры».
«Я хочу, чтобы для россиян было понятно: им совсем не стоит сюда потыкаться, чтобы вообще не встал вопрос о том, сбивать ли их», — добавил премьер Эстонии.
Ранее сообщалось, что госпожа Эстонии в Украине Аннели Кольк заявила, что ее страна не сбивала российские истребители из-за того, что нет собственного подобного оружия .
Мы ранее информировали, что в России опровергли обвинения в нарушении воздушного пространства Эстонии, заявив, что полеты истребителей происходили по правилам и не пересекали границы других государств .