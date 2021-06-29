Российские истребители провели ложные атаки на фрегат Нидерландов у оккупированного Крыма

Нидерландский фрегат Zr.Ms. Evertsen участвует в учениях "Си Бриз".

Правительство Нидерландов готовит официальное обращение к России по поводу инцидента, который произошел на прошлой неделе с фрегатом Zr.Ms. Evertsen в Черном море юго-восточнее оккупированного Крыма. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 29 июня, заявлении министерства обороны Нидерландов.

В сообщении оборонного ведомства Нидерландов уточнили, что российские истребители в четверг, 24 июня, провели ложные атаки на нидерландское судно, которое входит в британскую ударную группу и патрулирует Черное море вместе с британским HMS Defender. Оба корабля участвуют в учениях "Си Бриз".

Фото: Минобороны Нидерландов

Российские самолеты, вооруженные бомбами и ракетами класса "воздух-земля", предназначенными для поражения цели с воздуха, прошли в опасной близости к судну. "После нескольких часов запугивания произошли перебои с электронным оборудованием Zr.Ms. Evertsen ", — говорится в заявлении.

Фото: Минобороны Нидерландов

Капитан нидерландского судна Джордж Пастура сообщил, что фрегат шел в международных водах и для российской агрессии не было причин.

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В министерстве обороны Нидерландов считают, что Россия своими действиями нарушила право на свободное пользование морем, предусмотренное договором INCSEA, поскольку судно должно полное право проходить в этом районе.

Напомним, что ранее россияне заявили о "обстрел" вблизи временно оккупированного Севастополя британского эсминца HMS Defender, ранее заходил в Одессу. Однако в Минобороны Великобритании эту информацию опровергли.

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