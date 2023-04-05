Российские комики высмеяли убийство Татарского: их могут обвинить в "оправдании терроризма"

Следственный комитет РФ проведет проверку комиков из-з этого выступления.
Российские комики Александр Долгополов и Гарик Оганисян исполнили пародию на убийство пропагандиста-"военкора" Владлена Татарского.
На опубликованном видео выступления Долгополов выходит с пакетом на сцену, где выступает Оганисян, и дарит ему статуэтку. Последний ставит ее рядом с собой. Зрители в зале отреагировали смехом и бурными аплодисментами.
Телеграм-канал "Shot" сообщает, что концерт проходил в Берлине.
По информации российских СМП, следственный комитет РФ проведет проверку комиков из-з этого выступления. На юмористов могут завести уголовное дело за "оправдание терроризма".
Отметим, что Гарик Оганесян уехал из России после начала полномасштабного вторжения в Украину. Долгополов бежал из России из-за политических преследований еще в 2020 году.
В частности, Долгополов заявлял:
- "Даже если Путин выйдет и скажет: "Знаете что? Я издаю указ по которому все россияне должны прыгнуть в лаву!", эти люди посмотрят и такие: "О, боже мой, какой кошмар! Где мы найдём лаву, Владимир Владимирович? У нас нет лавы во дворе. Что нам делать, наш мудрый вождь?"
- "Я заметил, что после выборов всё население нашей страны разделилось буквально на две части, потому что теперь с одной стороны люди, которые "За Путина", а с другой стороны люди которые умеют читать, писать, делать логические выводы".
Напомним, что 2 апреля российский пропагандист Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) погиб после взрыва в Санкт-Петербурге. В Сети показали момент взрыва в кафе, где погиб пропагандист Татарский. Девушка подарила ему статуэтку со взрывчаткой. Ею оказалась Дарья Трепова, которую уже задержали.
ТСН.ua собрал все, что известно о его биографии.
В Офисе президента ответили, причастна ли Украина к убийству пропагандиста Татарского. В РФ конечно же заявили, что "операцию спланировали и организовали в Украине".
Ответственность за ликвидацию пропагандиста Татарского взяла на себя Национальная Республиканская Армия.