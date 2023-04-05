Российские комики высмеяли убийство Татарского: их могут обвинить в "оправдании терроризма"

Российские комики Александр Долгополов и Гарик Оганисян исполнили пародию на убийство пропагандиста-"военкора" Владлена Татарского.

На опубликованном видео выступления Долгополов выходит с пакетом на сцену, где выступает Оганисян, и дарит ему статуэтку. Последний ставит ее рядом с собой. Зрители в зале отреагировали смехом и бурными аплодисментами.

Телеграм-канал "Shot" сообщает, что концерт проходил в Берлине.

По информации российских СМП, следственный комитет РФ проведет проверку комиков из-з этого выступления. На юмористов могут завести уголовное дело за "оправдание терроризма".

Отметим, что Гарик Оганесян уехал из России после начала полномасштабного вторжения в Украину. Долгополов бежал из России из-за политических преследований еще в 2020 году.

В частности, Долгополов заявлял: