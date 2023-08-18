Российские коммунисты вступились за священника, освятившего памятник Сталину: вспомнили "заслуги перед церковью"

Священника РПЦ иерея Антония (Татаринцева), освятившего в российском городе Великие Луки 8-метровый памятник советскому кровавому диктатору Иосифу Сталину, неожиданно поддержала Коммунистическая партия Российской Федерации.

Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко в комментарии изданию "Подъем" заявил, что Сталин был "знаковой фигурой" для Русской православной церкви.

“Сталин возобновил патриаршество в 1943 году. Именно Сталин возобновил отношения государства и церкви, которые были нарушены. Поэтому, в частности, это заслуга Сталина в том, что сегодня патриарх Московский и всея Руси служит”, — заявил представитель российских коммунистов.

По его мнению, служебная проверка, начатая епархиальным управлением в отношении иерея Антония, порождает "противоречия", через которые "происходят сожжение Корана".

Пресс-секретарь КПРФ призвал церковников к терпимости.

"У патриарха [Кирилла], возможно, есть определенные претензии к фигуре Сталина, а у миллионов людей сегодня востребована фигура Сталина", — нагло заявил представитель партии, идеология которой привела к большому количеству невинных жертв в Советском Союзе, в том числе и среди священнослужителей, которые исповедовали разные религии.

Напомним, в Псковской области РФ представитель Русской православной церкви освятил памятник Сталину. В местном епархиальном управлении заявили, что участие священнослужителей на этом мероприятии проходило "без благословения и согласования", и назначили служебную проверку.

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