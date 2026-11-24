Уничтоженный корвет «Меркурий» / © "Схеми"

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Украинские морские дроны поразили российский корвет «Меркурий» в ливийском порту далеко за пределами Черного моря.

Об этом сообщает The Telegraph.

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По данным издания, целью стал корвет водоизмещением 2200 тонн и длиной 104 метра. На борту судна находился экипаж численностью около 90 человек. Корабль был вооружен ракетами, торпедами, 100-миллиметровой главной пушкой и двумя 30-миллиметровыми пушками с радиолокационной наводкой.

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Строительство «Меркурия» длилось восемь лет, а в состав российского флота его ввели только в 2023 году. То есть речь шла об относительно новом боевом корабле. По информации The Telegraph, он затонул прямо у причала. На борту также находился вертолет Ка-27, потерянный вместе с судном.

Кроме того, через несколько часов после поражения корвета в море атаковали еще одну цель — грузовое судно. Министерство обороны России на момент публикации материала не прокомментировало эти сообщения.

Служба безопасности Украины сообщила, что морские беспилотники запустили с так называемого корабля-носителя. По данным ведомства, аппараты смогли избежать огня российской обороны из воздуха, моря и суши. В то же время, в СБУ не раскрыли ни название судна, с которого стартовали дроны, ни место его отправления.

The Telegraph со ссылкой на анонимных ливийских чиновников пишет, что беспилотники могли действовать с базы на западе Ливии, которая находится под управлением Украины. В то же время, эта информация не получила официального подтверждения со стороны Киева.

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Издание напоминает, что еще в марте российское Министерство транспорта обвиняло Украину в ударе с ливийского побережья после атаки на российский газовоз. Однако украинская сторона тогда не подтверждала такие сообщения.

Аналитики The Telegraph обратили внимание на значение технологии запуска морских дронов с корабля-носителя. Если беспилотники могут преодолевать значительные расстояния от такого судна, их применение не ограничивается акваторией Черного моря.

Ограниченность географического пространства Черного моря, естественно, создает благоприятные условия для использования небольших беспилотных надводных судов. Запуск их с базового корабля теоретически расширяет зону их применения для любого моря в мире», — объясняет издание.

Отдельное внимание журналисты уделили российскому военному присутствию в Ливии. Ранее Москва использовала порт Тартус в Сирии как важный логистический пункт для операций в Средиземном море. Однако после смены власти в Дамаске в августе было объявлено, что российские военные объекты там перепрофилируют в общие учебные центры.

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«Лишенная суверенной военно-морской базы Россия обратилась к восточной Ливии», — отмечает The Telegraph.

По информации СБУ, одной из задач корвета «Меркурий» было сопровождение российских судов поставок в Средиземном море. Издание предполагает, что украинская операция стала возможной благодаря точным разведывательным данным.

По описанию The Telegraph, украинские оперативники знали о маршруте российского военного транспортного судна, следовавшего в Бенгази с выключенным транспондером. Также было известно, что его регулярно сопровождал корвет Меркурий. Украинская сторона отследила корабль, разместила семь морских дронов в зоне поражения и несколько часов атаковала обе цели, несмотря на российские контрмеры. В СБУ эту операцию назвали «уникальной».

По мнению издания, инцидент демонстрирует, что украинские возможности поражения российских морских целей больше не ограничиваются Черным морем. Логистические маршруты России простираются от Балтийского до Средиземного моря, а значит, под угрозой могут оказываться объекты на разных участках этих путей снабжения.

Ранее сообщалось, что в Ливии назвали затопление российского корвета в Бенгази «объявлением войны» и обратились в Совбез ООН.

Мы ранее информировали, что в Сети опубликовали свежие спутниковые фото после удара по кораблям России в порту Бенгази (Ливия).

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