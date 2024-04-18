Российские корабли создают угрозу в Балтийском море — глава МИД Швеции

Около половины всей российской нефти, транспортируемой по морю, проходит через Балтийское море и воды Дании.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем призвал к введению новых правил и механизмов, чтобы предотвратить экологическую катастрофу из-за устаревшего флота России в Балтийском море. В первую очередь речь идет об угрозе от российских судов, перевозящих нефть.

Об этом глава шведского внешнеполитического ведомства заявил в интервью The Guardian во время своего первого визита в Лондон после того, как Швеция стала членом НАТО.

По его словам, около половины всей российской нефти, транспортируемой по морю, проходит через Балтийское море и воды Дании, часто под "фантомными" флагами и с использованием международных вод для избежание контроля. Этот нефтяной флот генерирует огромные прибыли для военной машины России в обход западных санкций.

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Из-за опасности аварии и разлива нефти две недели назад министры иностранных дел стран Балтии провели стратегическую встречу на острове Готланд, чтобы обсудить, как обращаться с российским флотом.

“То, что он перевозит нефть, которая подпитывает агрессию России против Украины, это довольно плохо. Но еще хуже то, что Россию, похоже, совсем не волнует то, что эти корабли могут нанести серьезный ущерб окружающей среде в морях, а в Балтийском море ситуация и без того щепетильная", — сказал Биллстрем.

Он также сказал, что каждое государство-член Международной морской организации (IMO) несет ответственность за соблюдение правил и норм IMO и имеет право требовать от капитана судна, считающегося непригодным для плавания, принять меры до выхода из порта.

Однако некоторые скандинавские страны обеспокоены реакцией России на такое вмешательство, поскольку это может усилить убеждение Москвы, что Балтийское море превращается в "озеро НАТО", куда ограничен доступ России. Биллстрем считает, что Кремль может обвинить страны-члены НАТО в нарушении свободы судоходства.

Напомним, 19 марта этого года в Балтийском море затонул российский траулер "Капитан Лобанов". В него попала ракета военно-морских сил РФ во время учений.

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