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Российские корабли тонут даже в порту – министр обороны Британии

Российские корабли тонут даже в порту – министр обороны Британии

Российские корабли в Черном море / Фото: Associated Press

Британский министр назвал флот России в Черном море "функционально неактивным".

Черноморский флот России терпит огромные потери из-за развязанной Кремлем войны в Украине и незаконной аннексии Крыма.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, комментируя поражение двух российских крупных десантных кораблей в порту Севастополя.

По его словам, российский флот в Черном море теперь "функционально неактивен".

“Россия плавала по Черному морю с 1783 года, но теперь вынуждена ограничивать свой флот портом. И даже там тонут корабли Путина!” – подчеркнул он в своем сообщении в соцсети Х.

Напомним, в порту временно оккупированного Севастополя Силами обороны Украины были поражены два российских больших десантных корабля (ВДК) "Ямал" и "Азов". Если они будут "отминусированы", то у Черноморского флота РФ останется только 3 из 13 таких судов.

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