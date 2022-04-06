Серия станет недоступной через три дня.
Российские «ЛитРес» и MyBook снимают с продаж серию книг о Гарри Поттере по требованию правообладателя.
ЛитРес советует приобрести цифровые версии книг до 8 апреля, чтобы сохранить их в библиотеке.
В MyBook, в свою очередь, предупредили, что функция дочитывания книг в любой момент может быть отключена по инициативе правообладателя. Уже купленные книги в магазине будут доступны в течение месяца, говорится в сообщении.
Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Канада ввела новые санкции против России за полномасштабное вторжение в Украину.
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