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Российские мародеры штурмуют курьерские доставки в РФ, чтобы отправить домой награбленное имущество украинцев

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Российские мародеры штурмуют курьерские доставки в РФ, чтобы отправить домой награбленное имущество украинцев

Telegram/Белорусский Гаюн

В частности, оккупанты отправляют мобильные телефоны и одежду.

Российские оккупанты, отступившие из Киевской области в Беларусь, штурмуют курьерские доставки в РФ, чтобы отправить домой награбленное.

Об этом сообщает Белорусский Гаюн.

Так, оккупанты находятся в отделении российской службы экспресс-доставки СДЭК в Мозыре и оформляют доставку вещей.

Также сообщается, что в Хойниках солдаты заходили на почту и спрашивали о возможности отправки международных посылок. В частности, речь шла о награбленных в разгромленных домах украинцах мобильных телефонах и других вещах.

Напомним, Сумская окружная прокуратура возбудила уголовное производство по факту мародерства в учебных заведениях области. Так, российские оккупанты незаконно уничтожали и отбирали имущество у государственных учреждений якобы из-за "военной необходимости".

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