Российские мародеры в Беларуси организовали базар для торговли награбленным имуществом украинцев: что есть в "ассортименте"

Российские мародеры в Беларуси организовали базар для торговли награбленным имуществом украинцев: что есть в "ассортименте"

Оккупаны также пытаются обменять похищенную в домах валюту.

Российские военные в Беларуси открыли рынок для торговли награбленным имуществом украинцев. Кроме того, часть вещей мародеры отправляют по почте домой.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Так, специализированный базар оккупанты обустроили в городе Наровля в Беларуси, где продают награбленное в Украине имущество.

В ассортименте мародерского базара — стиральные и посудомоечные машины, холодильники, драгоценные украшения, автомобили, велосипеды, мотоциклы, посуда, ковры, произведения искусства, детские игрушки и косметика.

Оккупанты также пытаются обменять похищенную в домах валюту – доллары и евро. В то же время из-за внутренних ограничений по обороту валюты белорусы неохотно соглашаются на обменные операции и предлагают оккупантам обращаться в местные банки. Россияне, в свою очередь, отказываются, мол, командование запретило.

Как сообщает Генштаб, оккупанты организовали централизованные поставки новых партий мародерского "товара" на свой базар. В частности, из города Бурынь (Конотопский район, Сумская обл.) в направлении государственной границы движется колонна грузовых автомобилей с разнообразным имуществом – промышленными товарами и вещами домашнего обихода.

Напомним, в городе Мозырь в Беларуси скапливаются российские военные КАМАЗы, из которых солдаты выгружают пакеты с награбленными вещами. Награбленное отправляется в РФ российской службой экспресс-доставки СДЭК.

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