Российские МиГ-31 вторглись в Эстонию: в Евросоюзе сделали заявление

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас осудила вторжение трех российских истребителей в воздушное пространство Эстонии. Она назвала этот инцидент «чрезвычайно опасной провокацией».

Об этом она написала в своем заявлении на платформе X.

Каллас отметила, что это уже третье подобное нарушение воздушного пространства ЕС за последние дни, что еще больше усиливает напряженность в регионе. Она заверила, что ЕС полностью солидарен с Эстонией и будет поддерживать страны-члены в укреплении их обороны.

«Путин испытывает решительность Запада. Мы не должны демонстрировать слабость», — добавила Каллас.

Напомним, Эстония выразила решительный протест Российской Федерации из-за нарушения своего воздушного пространства. Сегодня, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии. Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного России для вручения ноты протеста. Глава МИД Маргус Тсахкна назвал этот инцидент «беспрецедентно дерзким». Известно, что три истребителя МиГ-31 были над Финским заливом и находились там 12 минут.

А ранее, 10 сентября, российские дроны впервые массированно вторглись в воздушное пространство Польши — был зафиксирован пролет около 20 аппаратов. Некоторые из них продвинулись почти на 300 км вглубь страны от восточной границы.