Российские мигранты и этнические меньшинства трепещут от новых репрессий Путина – Politico

Неспособность президента страны-агрессорки РФ Владимира Путина остановить смертоносную террористическую атаку боевиков в Москве в прошлом месяце имела некоторые сокрушительные побочные эффекты для мигрантов и этнических меньшинств.

Об этом говорится в статье Politico.

В то время как на международном уровне Кремль возложил вину за теракт на Украину, США и Великобританию, внутри страны он нашел более уязвимых "козлов отпущения", усилив репрессии против мигрантов, жителей Центральной Азии и этнических меньшинств РФ.

После атаки на "Крокус Сити Холл" 22 марта, которая привела к гибели 143 человек и за которую взяла на себя ответственность группировка "Исламское государство", российская полиция проводит рейды в общежитиях для мигрантов в нескольких городах, проводит обыски на улицах.

В конце марта около 40 мигрантов задержали на работе в 60 километрах от Москвы. Правоохранительные органы также провели масштабную операцию, включая массовые обыски и немедленное привлечение к ответственности лиц, обвиняемых в нарушении миграционного законодательства. В результате 466 человек приговорены к выдворению из России.

Власти Центральной Азии из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана – традиционных стран происхождения многих мигрантов в России – выступили с заявлениями, в которых рекомендуют своим гражданам не участвовать в массовых мероприятиях в РФ и оставаться дома.

По России катится волна ксенофобии

Но не только мигранты ощущают на своей коже ледяное дыхание Кремля.

"Волна ксенофобии (после нападения – ред.) очень ощутима для коренных народов", – сказала Politico Виктория Маладаева, президент фонда "Коренные народы России".

Под "коренными народами" Маладаева подразумевает многочисленные неславянские группы, проживающие на территории современной России на протяжении тысячелетий. "Люди боятся выходить из дома, ездят на такси, некоторые отменили все подработки на следующую неделю и сидят дома, другие держат телефон всегда под рукой", — сказала она.

Как пример эскалации тенденции, организация "Азиаты России" сообщила, что женщина из Якутии (крупнейшей республики РФ – ред.) подверглась преследованиям в московском метро: российские националисты здоровались с ней нацистским жестом и кричали "Россия – для россиян. Москва – для москвичей" .

Маладаева сказала, что люди получали угрозы в Интернете, их призывали "вернуться на (свое) место". Некоторые россияне азиатского происхождения в настоящее время рассматривают возможность миграции в Центральную Азию, согласно сообщениям, которые Фонд коренных народов России получил от своих подписчиков.

Кампания против мигрантов

Путин – как всегда – дистанцировался от этой дискуссии, чтобы сохранить имидж умеренного президента, представляющего все 195 этнических групп России.

Генпрокурор России Игорь Краснов 26 марта бездоказательно доложил Путину, что в 2023 году количество преступлений, совершаемых мигрантами в России, выросло на 75%.

Это заявление, резко противоречащее цифрам, предоставленным МВД России, является иллюстрацией кампании против мигрантов, начатой правоохранительными органами после атаки на "Крокус". Согласно ежегодной статистике МВД, в 2023 году количество иностранцев, совершивших преступления, сократилось на 9%, а количество иностранных преступников из бывших советских стран СНГ – на 7%.

Нападения и преследования

"Мы не можем ничего сказать о массовых настроениях, потому что они не измеряются так быстро", – сказал Politico Александр Верховский, руководитель исследовательского центра "Сова", который занимается мониторингом национализма и ксенофобии в России. "Но власти считают, что теракт (в "Крокусе" – ред.) будет разжигать ксенофобские настроения, и, соответственно, они хотят показать людям, что им небезразличны их чувства, и для этого им нужно что-то делать с мигрантами".

Это превратилось в самореализующееся пророчество, добавил Верховский, поскольку государственное наступление на мигрантов после теракта само по себе вызвало ненависть и дискриминацию против всех неславянских народов в России, включая неевропейские коренные народы.

Согласно сообщениям из первых уст из России, на людей нападают и преследуют.

"Тревога и страх преобладают"

Ненависть усилила стресс и беспокойство среди неславянских общин в России.

"Преобладают тревога и страх. Людям не хватает понимания, что делать сейчас и является ли это сейчас реальной угрозой, или, возможно, эта волна пройдет", – сказала Марина Обмолова, психолог и директор благотворительной организации для женщин-мигранток или из этнических меньшин РФ, пострадавших от насилия.

Фонд проводит горячую линию для людей, нуждающихся в психологической поддержке. "В первые дни шока (после нападения на "Крокус" – ред.) действительно было больше обращений, чем обычно, и касались они не только просьб о психологической помощи, но и о консультациях с юристом, какие риски и стоит ли людям покидать Россию", — сказала психология.

Исследователь ксенофобии Верховский сказал, что "косметические меры или отдельные уголовные дела против мигрантов, активно преследуемых российскими властями, могут быть ощутимыми вариантами (для решения оставить РФ – ред.)" .

"Тот факт, что такие меры даже обсуждаются, вызывает беспокойство для наиболее уязвимых слоев населения России", – подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в России после теракта в "Крокус Сити Холле" усилилась антимигрантская риторика среди населения, что может перерасти в этническую рознь внутри страны.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава ГУР Кирилл Буданов объяснил, почему спецслужбы РФ допустили нападение на "Крокус Сити".

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