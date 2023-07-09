Российские наемники ЧВК "Вагнер" покинули одну из африканских стран: что происходит

Власти ЦАР заявляют, что происходит ротация "вагнеровцев", а не их окончательный вывод из страны.

Центральноафриканскую Республику (ЦАР) покинули сотни российских наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Власти страны заявляют о ротации, а не окончательном выводе "вагнеровцев".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя президента ЦАР Альбера Ялоке Мокпема.

Часть наемников действительно покинула страну, но ей на смену придут другие, сказал он на пресс-конференции.

Источник Reuters сообщает об отъезде нескольких сотен из около 1 900 находившихся в этой африканской стране российских наемников. Здесь они помогали правительству подавить несколько восстаний, начиная с 2018 года.

Аналитики отмечают, что ЧВК "Вагнер" получил в ЦАР права на рубку леса и контроль над золотой шахтой.

В июне США ввели санкции против компании с ЦАР, а также компании из ОАЭ, которые, по их словам, были причастны к финансированию "Вагнера" из-за незаконных соглашений с золотом.

После мятежа, который возглавил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в России, возникли вопросы о перспективах его группы в ЦАР и других регионах Африки и Ближнего Востока.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что будущее контрактов, подписанных между разными африканскими странами и наемниками "Вагнера", является делом тех правительств, которые заключили такие соглашения.

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