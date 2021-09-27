Российские наемники ЧВК "Вагнера" появятся в еще одной африканской стране

Приглашение "вагнеровцев" в Мали фактически подтвердил глава МИД России Сергей Лавров.

Власти африканского государства Мали, которая потеряла контроль над северными регионами страны, пригласили "для борьбы с террористами" российскую частную военную компанию. Как известно, "вагнеровцы" уже действуют в соседней Ливии, а также в Судане и ЦАР.

Об этом сообщает ВВС.

Международное вмешательство в дела Мали понадобилось после свержения в Ливии режима Муамара Каддафи, после чего многие бойцы его армии перебрались в соседнюю страну. Здесь они присоединились к местным сепаратистам — туарегам, населяющим северные районы страны.

Миротворческий контингент находится в Мали с 2013 года, когда была утверждена многопрофильная комплексная миссия ООН. По данным на февраль 2021 года во время вооруженного конфликта погибло 235 миротворцев, более 380 военнослужащих и гражданских сотрудников ООН получили ранения.

В июле этого года президент Франции Эммануэль Макрона анонсировал закрытие до конца 2021 года части военных баз в городах Кидаль, Тесалии и Томбукту. Это стало поводом для активности со стороны российских наемников, которые намерены заполнить эту нишу.

Приглашение военные наемники из России в Мали фактически подтвердил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН. "Как я понимаю, Франция хочет существенно сократить свой военный контингент, там находился и должен был, как все понимали, бороться с террористами", — сказал он.

По данным издания, в Сети первые сообщения о наборе наемников в Африку стали появляться во время визита малийского министра обороны в Москву. Один из "вагнеровцев" в частной беседе с журналистом подтвердил, что ПВК готовится "зайти в Мали".

В ответ на намерение властей африканской страны пригласить к себе "ЧВК Вагнера" Франция, Германия и Эстония заявили о готовности вывести своих миротворцев из Мали.

Напомним, что Мали может стать уже четвертой африканской страной, в которой действуют российские наемники из ЧВК "Вагнера" — они уже воюют в Ливии, Судане и ЦАР.

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