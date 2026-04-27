Российские наемники с потерями покинули базу в Мали: видео

Российские наемники в Мали покидают базу / © скриншот с видео

Российские наемники из «Африканского корпуса» Минобороны РФ, которые поддерживают правительственные войска в Мали, вынуждены были покинуть свою базу в городе Кидаль, понеся потери в боях с повстанцами.

Об этом сообщает французский телеканал France24.

Перед тем российский военный персонал получил ультиматум отдать базу повстанцам.

«Достигнуто соглашение, которое позволяет армии Мали и ее союзникам из Африканского корпуса (России) покинуть лагерь № 2, где они находились со вчерашнего дня», — сообщил агентству AFP представитель повстанческой группировки туарегов.

О выводе людей и техники «Африканского корпуса» (АК) Минобороны РФ сообщили несколько российских Z-каналов,

На странице «Африканского корпуса» в соцсетях уточняется, что россияне начали вывод сил, а гарнизон малийских военных сдается в плен.

Telegram-каналы, связанные с «Африканским корпусом» и ЧВК Вагнера опубликовали видео колонны российской техники, движущейся под радостные возгласы повстанцев.

Позже Telegram-канал, связанный с ЧВК «Вагнера», написал, что вооруженные силы Мали и российские наемники покинули Кидаль, а также забрали тела убитых россиян.

«Африканский корпус» в Мали действует с 2024 года, сменив печально известную ЧВК «Вагнера».

Ранее сообщалось, что в Мали был сбит российский вертолет с наемниками. Все, кто были на борту, не выжили.

Напомним, накануне в африканской стране Мали местные повстанцы ликвидировали министра обороны Садио Камару, которого называли главным союзником России.