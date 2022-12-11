Российские неонацисты собирают информацию о военной ситуации в Балтии – The Guardian

В издании обеспокоены тем, планируют ли ультраправые российские группы нападение на балтийские страны НАТО.

Неонацистская военизированная группировка "Русич", связанная с Кремлем, попросила своих членов предоставить разведывательные данные о пограничной и военной деятельности в Латвии, Литве и Эстонии.

Об этом пишет The Guardian.

Такая просьба появилась в официальном Telegram-канале организации "Русич", которая сейчас воюет в Украине и связана с печально известной ЧВК "Вагнера". Неонацисты обратились к своим сторонникам с просьбой прислать детали, касающиеся пограничных постов и военных перемещений в трех странах Балтии.

В сообщении содержится призыв к информации о воинских частях с конкретными ссылками на данные военных, их родственников и личный транспорт.

В издании обеспокоены тем, планируют ли ультраправые российские группы нападение на страны НАТО.

Источники издания, пожелавшие остаться анонимными, сказали, что "чрезвычайный" шаг "Русича" может свидетельствовать о разочаровании в Кремле и о разочаровании тем, как идет война Путина в Украине.

Они добавили, что Кремль может потерять контроль над своими ультраправыми военизированными организациями, которые могут использовать более экстремальные методы для продолжения украинской войны. Кроме того, есть опасения эскалации, что государство-член НАТО подвергается нападению.

Однако, по мнению источников, маловероятно, чтобы Кремль был непосредственно вовлечен, поскольку его шпионская служба, несомненно, уже располагает разведывательной информацией о военной и пограничной деятельности в странах Балтии.

"Свидетельствует ли это о фрагментации внутри российской системы? Что произойдет, если россияне потеряют контроль над ними парамилитарными формированиями, и они начнут предпринимать действия, которые могут случайно обострить ситуацию? Настоящий вопрос состоит в том, насколько Кремль реально контролирует ситуацию", — отмечает источник. The Guardian.

Боевики "Русича" известны своей жестокостью в Сирии и на Донбассе с 2014 года. С начала полномасштабного вторжения были отмечены с помощью открытых источников разведки на Донбассе и в Харьковской и Херсонской областях.

Ранее сообщалось, что против Украины воюют как минимум две российские группировки с правоэкстремистскими и неонацистскими настроениями: "Русский имперский легион" и "Русич". Свои взгляды неонацисты не скрывают и отличаются особой жестокостью к украинцам.