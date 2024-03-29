Российские НПЗ начали закупать системы РЭБ для защиты от беспилотников — АТЕШ

Российские нефтеперерабатывающие заводы начали закупать системы радиоэлектронной борьбы для защиты украинских беспилотников дальнего действия.

Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ.

В сообщении указывается, что власти России продолжают пытаться усилить защиту НПЗ от атак украинских дронов.

"Наш источник на одном из НПЗ сообщает, что предприятиям дали указания закупить системы РЭБ для противодействия украинским беспилотникам дальнего действия. Основной выбор пал на мобильные комплексы типа "Скворец". Эти системы РЭБ активно применяются ВС России в войне с Украиной", — говорится в сообщении.

Кроме того, партизаны сообщили, что системы РЭБ не могут перехватывать все виды беспилотников.

"Есть информация, что некоторые заводы уже имели такие системы на момент атак, но они им не помогли. Предполагается, что украинские дроны используют передовые технологии, что делает их более сложными для обнаружения и перехвата", — говорится в сообщении.

В АТЕШ также заявили, что помимо приобретения новых систем РЭБ на предприятиях укрепляются резервуары мешками с песком. Также используются маскировочные сети, а в ночное время суток отключается освещение.

Напомним, ранее сообщалось, что в Госдепе прокомментировали украинские удары по российским НПЗ.

Кроме того, мы ранее информировали, что в России наказывают солдат из подразделений ПВО из-за успешных ударов украинских дронов по НПЗ.

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