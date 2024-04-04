Российские НПЗ в ловушке: из-за западных санкций заводы не могут ремонтировать после украинских атак — Reuters

Западные санкции и атаки украинских беспилотников наносят серьезные проблемы российской нефтеперерабатывающей отрасли. Затруднения с ремонтом и обслуживанием НПЗ, построенных с помощью американских и европейских компаний, ставят под угрозу производство и снабжение нефтепродуктами в России.

Российские нефтяные компании испытывают трудности с ремонтом нефтеперерабатывающих заводов из-за западных санкций. Эти проблемы могут усугубиться из-за атак украинских беспилотников.

Об этом пишет Reuters.

Когда 4 января инженеры российской нефтяной компании "ЛУКойл" обнаружили поломку турбины на своем крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе, они быстро поняли, что проблема далеко не тривиальна. Но существовала лишь одна компания, которая могла отремонтировать установку для производства бензина на НПЗ "ЛУКойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСЫ. И проблема заключалась в том, что эта компания была американской.

Фирма, занимающаяся нефтяным машиностроением и входящая в состав транснационального концерна UOP, вышла из России после ее полномасштабного вторжения в Украину.

"Они (инженеры — ред.) бросились искать запчасти, но ничего не смогли найти. Потом вся установка просто остановилась", – сообщил источник, близкий к "ЛУКойлу".

Четыре других источника издания сообщили, что одна из двух имеющихся установок каталитического крекинга, используемая для превращения тяжелых углеводородов в бензин, не работает еще с января. До сих пор непонятно, когда ее можно будет отремонтировать из-за отсутствия опыта в России.

В результате НПЗ НОРСЫ – четвёртый по величине в России – сократил производство бензина на 40%, по словам двух источников. Это пример широких проблем в энергетическом секторе России, где некоторые нефтяные компании пытаются отремонтировать свои заводы, построенные с помощью американских и европейских инжиниринговых компаний, в условиях западных санкций.

Затруднения усилились из-за атак украинских беспилотников, которые нанесли удары по меньшей мере дюжине российских нефтеперерабатывающих заводов в этом году, говорят источники в отрасли. По подсчетам Reuters, эти атаки вынудили российские НПЗ закрыть около 14% мощностей в первом квартале.

"Если поток беспилотников будет продолжаться такими темпами, а российская противовоздушная оборона не улучшится, Украина сможет сократить российские нефтеперерабатывающие мощности быстрее, чем российские фирмы смогут их отремонтировать", — сказал Сергей Вакуленко, эксперт по энергетической отрасли России и научный сотрудник-нерезидент Фонда мир, аналитического центра по международным отношениям.

Напомним, военный эксперт Иван Киричевский прокомментировал удар по нефтеперерабатывающему заводу в российском Татарстане, который, по его мнению, продемонстрировал значительные пробелы в системе ПВО РФ. По его словам, сам факт успешного выполнения атаки свидетельствует о том, что проблемы с ПВО у россиян даже больше, чем можно было представить.

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