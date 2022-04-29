Российские оккупанты отступили от Мариуполя, а генсек ООН попал под обстрел в Киеве: главные события ночи 29 апреля

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Пять главных событий ночи 29 апреля 2022:
- Часть российских войск отступила от заблокированного Мариуполя и движется в северо-западном направлении – в Запорожскую область. Читать дальше –>
- Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша шокировали ракетные удары РФ по Киеву во время его визита в украинскую столицу. Читать дальше –>
- Украинцы, пострадавшие от агрессии России могут получить наличные выплаты от Организации объединенных наций, агентства которой будут действовать в координации с украинским правительством. Читать дальше –>
- Мировые страны обеспокоены ситуацией, которая сейчас происходит в Приднестровье, поэтому призывают своих граждан как можно скорее покинуть территории так называемой "ПМР". Читать дальше –>
- Писатель, которого называют "королем ужасов", увидел смертельную угрозу всем людям в действиях российского президента Путина. Читать дальше –>
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