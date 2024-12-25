Российские олигархи обходят санкции и обогащаются на торговле с Европой — The Insider

Приближенные к Владимиру Путину миллиардеры продолжают зарабатывать на экспорте товаров на Запад, используя лазейки для обхода санкций.

Об этом сообщило издание The Insider.

Система позволяет компаниям работать на рынках ЕС, если доля акций подсанкционных бизнесменов меньше 50%. Другой вариант: если несколько совладельцев под санкциями, то их общая доля должна составлять половину акций. Поэтому российские олигархи сокращают свои доли в компаниях во избежание санкций.

"В результате миллиардную прибыль от торговли с Европой получают одиозные олигархи, такие как Геннадий Тимченко, Алишер Усманов и Олег Дерипаска", — говорится в сообщении.

Так, Олег Дерипаска сократил свою долю в En+ и "Русале", что позволяет ему обходить санкции. Средства он направляет на содержание частной военной компании, воюющей против Украины. Во время полномасштабной войны его состояние выросло в полтора раза и составляет $2,8 млрд. Другой акционер "Русала" Виктор Вексельберг также избегает санкций, несмотря на связи с российским правительством и участие его компаний в производстве оружия.

Другой способ избежать санкций для бизнеса – это передать акции на менеджеров компании, родственников или других подконтрольных лиц. Им воспользовался Алишер Усманов передал часть акций своей компании USM менеджерам, что позволило холдингу избежать ограничений после его попадания в санкционный список ЕС. Похожую тактику избрал Андрей Скоч, партнер Усманова по "Металлоинвесту" и депутат Госдумы РФ. Его бизнес оформлен на отца Владимира и дочь Варвару, на которые санкции не распространяются. С начала полномасштабной войны состояние Усманова выросло до $13,4 млрд, а семьи Скоча – до $6,7 млрд. Суммарно их богатство увеличилось на $4 млрд.

Андрей Гурьев, член "Единой России" и его партнер Владимир Литвиненко получают значительные доходы от торговли с Европой. Гурьеву принадлежит 48,5% акций российской компании "Фосагро", крупнейшего производителя фосфорных удобрений в стране. Литвиненко, передавший часть акций своей жене Татьяне, не подпадает под санкции ЕС, что позволяет компании беспрепятственно экспортировать продукцию в Европу. В результате этого, состояние Литвиненко с 2022 года выросло до $3 млрд.

В то же время другая компания "Еврохим" олигарха Андрея Мельниченко также поставляет удобрения в Европу. Он также снизил свою долю.

Роман Абрамович, несмотря на санкции, продолжает получать значительную прибыль от торговли с Европой. Он владеет 28,64% акций компании "Евраз", которая экспортирует металлургическую и горнодобывающую продукцию во Францию и Чехию. Кроме того, Абрамович является миноритарным акционером "Норникеля", также не подпадающим под санкции ЕС, благодаря отсутствию ограничений для основного владельца компании Потанина.

Геннадий Тимченко, близкий партнер Владимира Путина, продолжает получать доходы из-за своих долей в "Новатеке" (23,49%) и "Сибуре" (17%). Поскольку основной владелец этих компаний Леонид Михельсон не под санкциями ЕС, бизнес Тимченко не испытывает ограничений.

Напомним, недавно Евросоюз принял очередной пакет санкций против России.

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