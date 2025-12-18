Российские пленные записали обращение к Путину: о чем спрашивают хозяина Кремля

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Накануне прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, которую проведут для граждан государства-агрессора в пятницу, 19 декабря, российские военнопленные в Украине записали обращение со своими вопросами.

Соответствующее видео опубликовало общественное движение «Наш выход» на YouTube.

Главный вопрос, который задают пленные оккупанты хозяину Кремля, почему их не обменивают.

Реклама

Военнопленный по фамилии Ткачук сообщил, что в лагере для пленных, в котором он сейчас находится, удерживают тысячи людей.

При этом среди пленных есть раненые и молодые люди до 25 лет, которых по договоренностям от 2 июня 2025 года должны были обменять «всех на всех». Однако Россия своих обязательств не выполнила.

В конце концов, среди пленных, которые записывали свое обращение к Путину, также были тяжело раненые и больные. На видео также появились бывшие бойцы подразделения Росгвардии «Ахмат», так называемые «кадыровцы». Задавал Путину вопрос о сроках обмена российский оккупант, который попал в плен уже второй раз.

© скриншот с видео

«Все ожидаем, когда Путин нас обменяет. Нет терпения», — сказал военнопленный Мансур Эльмурзаев.

Реклама

Лидер движения «Наш выход» Ирина Кринина выразила надежду, что Украина и РФ заключат мирное соглашение, первым пунктом которого станет обмен военнопленными в формате «всех на всех».

Эта организация, которую основали россиянки в Украине в конце декабря 2023 года, помогает разыскивать пленных оккупантов и способствует оформлению статуса военнопленного в России.

Благодаря сотрудничеству с украинским проектом «Хочу найти» удается ускорить процессы обмена военнопленными.

Общественное движение «Наш выход» в России имеет статус «иноагента».

Реклама

Напомним, ранее секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о возобновлении процесса обмена пленными, в результате чего будет возвращено из российского плена 1200 украинцев. Возвращение пленных украинцев домой ожидается еще до Рождества.