Российские пограничники в Эстонии: в ISW оценили мотивы Москвы

Российский пограничник

Российские пограничники на судне с воздушной подушкой незаконно высадились на территории Эстонии. Эксперты считают это частью подготовки Москвы к будущему конфликту с НАТО.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW)

17 декабря трое российских пограничников ненадолго зашли на территорию Эстонии. По информации эстонской стороны, они воспользовались судном на воздушной подушке, чтобы добраться до каменного волнолома в Васкнарви на реке Нарва, который проходит по обоим государствам — России и Эстонии. После высадки пограничники прошли короткий отрезок волнолома по эстонской стороне и вскоре вернулись обратно в Россию.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро сообщил, что пересечение границы произошло в районе, где российские суда обязаны заранее запрашивать разрешение на вход в эстонские воды. Это процедура, которой, по словам министра, российская сторона обычно придерживалась. В то же время Таро отметил, что причины такого инцидента эстонские власти пока не выяснили.

Аналитики напомнили, что еще 10 октября эстонские пограничники наблюдали вблизи российско-эстонской границы семерых вооруженных военнослужащих РФ в форме, которая свидетельствовала, что они не принадлежат к пограничной службе, однако тогда ни один из них не заходил на территорию этой страны НАТО.

«ISW и дальше оценивает, что Россия усиливает скрытые и открытые атаки против Европы и перешла к так называемой «Фазе ноль" — информационно-психологическому этапу подготовки — с целью создания условий для возможного будущего конфликта между НАТО и Россией«, — говорится в отчете.

Инцидент 17 декабря стал первым зафиксированным аналитиками случаем, когда униформированные российские военные пересекли территорию государства-члена Альянса с начала действий России в рамках «Фазы ноль» в сентябре 2025 года.

Напомним, в сентябре и октябре 2025 года Россия осуществиласерию воздушных провокаций против НАТО, нарушив границы Эстонии, Румынии и Польши, что в European Council on Foreign Relations расценивают как проверку решимости Альянса. Особенно уязвимой является Эстония, которая из-за угрозы со стороны РФ радикально увеличила оборонный бюджет до рекордных 5,4% ВВП и инвестирует более 10 млрд евро в артиллерию, ПВО и дроны до 2029 года.