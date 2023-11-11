Российские полицейские отгуляли профессиональный праздник с мордобоем: начальник отдела – в коме (видео)

Застолье у россиян было бы неполноценным, если бы празднование не закончилось потасовкой.

Сотрудники районного отдела МВД РФ в городе Ленске (Якутия) в пятницу, 10 ноября, устроили потасовку во время празднования Дня полиции. После мордобоя руководитель полицейского участка впал в кому.

Об этом сообщает Telegram-канал BAZA, опубликовав соответствующее видео.

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В сообщении говорится, что полицейское руководство всю ночь гульбанило в местном кафе "Лена". Застолье у россиян было бы неполноценным, если бы празднование не закончилось потасовкой.

К утру 30-летний капитан Севрюгин, руководящий отделом экономической безопасности и противодействия коррупции, почему-то поссорился с начальником тылового обеспечения. Впоследствии он сцепился с 40-летним и. о. руководителя райотдела полиции, подполковником Надточиевым.

После серии ударов по лицу Надточиев попал в реанимацию, сейчас находится в коме.

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Напомним, ранее в России два пассажира самолета Иркутск — Москва подрались на борту во время полета. Судно пришлось посадить в ближайшем аэропорту.

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