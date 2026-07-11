Российские порты в огне: масштабные удары по флоту РФ привели к панике на биржах

Последствия удара по русскому порту / Архивное фото

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В ночь на субботу, 11 июля, украинские военные нанесли масштабные удары беспилотниками по российским судам и портовой инфраструктуре в Азовском море. Эти атаки привели к перекрытию ключевых морских маршрутов Российской Федерации и спровоцировали резкий скачок мировых цен на пшеницу на фоне угрозы срыва экспортных поставок.

Об этом сообщает Bloomberg.

Поражение российских судов и портов

По информации командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди «Мадяра», в течение ночи Силы обороны поразили 28 российских судов в Азовском море. В этот перечень вошли как нефтяные танкеры, так и сухогрузы вражеского флота. Всего с 6 июля украинские военные успешно атаковали уже 76 вражеских плавсредств.

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Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил атаку на четыре судна в Таганрогском заливе, среди которых был танкер с метанолом. По его словам, угрозы утечки химикатов нет, однако в результате ночного удара погиб один российский моряк. Утром спасательные службы ликвидировали масштабные пожары в портах Таганрога и Азова.

Эти морские узлы обычно не используются для экспорта сырой нефти на мировые рынки. Однако размещенные там танкеры активно транспортируют нефтепродукты во временно оккупированный Крым и близлежащие территории. Именно там этим летом возник острый дефицит горючего из-за предыдущих украинских атак.

Блокада моря и русский террор

Из-за успешных действий украинских дронов российские власти были вынуждены временно остановить судоходство по Дон-Азовскому каналу. Кроме этого, еще с вечера пятницы оккупанты полностью перекрыли движение по Керченскому проливу, который соединяет Азовское и Черное моря. Оценивая риски срыва логистики из-за этих жестких ограничений, трейдеры на биржах мгновенно подняли цены на пшеницу.

В то же время Россия произвела масштабный комбинированный обстрел украинской территории, выпустив 120 беспилотников и 12 ракет. Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате ночной атаки на Киев ранения получили 11 человек. В общей сложности российское Минобороны заявило о перехвате 178 украинских дронов той ночью.

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Также оккупанты целенаправленно били по портовой инфраструктуре Одесщины, пытаясь уничтожить украинские экспортные мощности. Под вражеским огнем оказались ключевые зерновые хабы в Одессе, Черноморске и Измаиле. Глава Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил нанесение ударов крылатыми ракетами по портовым объектам региона.

Напомним, во время ночной охоты на танкеры РФ возле Крыма были поражены еще 13 судов. Среди целей украинских дронов — 10 танкеров, один сухогруз, один паром и один морской буксир.

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