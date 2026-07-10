Российские производители и операторы дронов активно готовятся к войне с НАТО— Forbes

Европейские страны могут стать объектом нападения России / © Associated Press

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Россия все более активно готовит свои беспилотные силы к возможному масштабному конфликту с Западом.

Об этом пишет Forbes.

Пятый фестиваль беспилотников, который состоится в августе этого года в России, будет проходить под лозунгом подготовки к «большой войне с НАТО». Мероприятие традиционно собирает операторов дронов, военных и производителей, которые демонстрируют новые технологии и обсуждают современную тактику применения беспилотных систем.

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«Дронница» (фестиваль беспилотников в РФ — ред.) дает понять, что такая потенциальная подготовка к конфликту будет обсуждена во время мероприятия, приглашая участников подготовиться внести свой вклад в достижение этой цели своими мыслями, идеями и технологиями», — считает эксперт из российских беспилотников и советник аналитических центров CNA.

По словам эксперта, речь идет не о политических заявлениях или пропагандистских угрозах, а о техническом форуме, где анализируют опыт войны, ищут новые решения и изучают тактику противника.

По его мнению, стремление Москвы объясняется тем, что война против Украины не принесла Кремлю скорой победы, а президент РФ Владимир Путин нуждается в военном успехе для укрепления своих позиций внутри страны.

В статье также упоминается опыт войны в Афганистане, после которого возвращение ветеранов стало одним из факторов общественных перемен в Советском Союзе. Автор предполагает, что Кремль стремится избежать повторения подобного сценария после завершения нынешней войны.

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Особое внимание уделено странам Балтии. По словам Бендетта, Россия в последние месяцы строит новые крупные военные базы вблизи этого региона, которые потенциально могут использоваться для размещения более 100 тысяч военнослужащих. В то же время эксперт не утверждает, что нападение неизбежно, но считает, что подготовку к такому сценарию не стоит игнорировать.

«Россия уже имеет большие запасы ударных дронов Shahed и значительное количество FPV-беспилотников, которые могут играть ключевую роль в будущих военных операциях», — добавил он.

Вероятное нападение РФ на страны НАТО — что известно

Эстония, Латвия и Литва разрабатывают эвакуацию 400 000 человек на случай нападения России. Страны Балтии уже давно предупреждают своих партнеров по НАТО о потенциальной российской агрессии. Все из-за недавних кибератак, дезинформационных кампаний и нарушения их воздушного пространства российскими истребителями и беспилотниками.

Хотя Россия отрицает какие-либо намерения нападения на НАТО, эти три страны, которые в прошлом были аннексированы Москвой, удвоили свои расходы на оборону после полномасштабного вторжения в Украину.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что угроза для стран НАТО со стороны России станет реальностью не через годы, а через несколько ближайших месяцев.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко добавил, что, хотя сегодня у Москвы нет ресурсов для полномасштабной войны против Европы, нельзя исключать, что к 2028 году они могут появиться. Это станет возможным, если в России будет проведена мобилизация.

Аналитики отмечают, что в последние годы Россия принимала участие в различных открытых и скрытых атаках на государства НАТО, среди которых диверсионные миссии, радиоэлектронные помехи, глушение GPS-сигналов и поджоги.

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