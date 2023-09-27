Российские пропагандисты создали фейк об украинских беженцах и нелегалах из Африки в Париже

Манипуляция призвана создать впечатление об усталости в странах-союзниках от войны в Украине.

Российские пропагандисты на собственных ресурсах обнародовали сюжет французского телеканала CNews, сопровождая его манипулятивным названием. "Во Франции украинских беженцев выгоняют на улицу ради нелегалов из Африки", — утверждают создатели нового фейка.

Об этом сообщили в среду, 27 сентября, в Центре противодействия дезинформации (ЦПД).

В сообщении подчеркнули, что на самом деле в сюжете телеканала речь не идет о том, что украинских беженцев выгоняют из помещения школы на улицу ради мигрантов из Африки.

"Хотя украинские беженцы действительно проживали в школе некоторое время, на момент заселения туда мигрантов их в здании уже не было", – объясняют в ЦПД.

Разоблачители фейковой новости отметили, что российская пропаганда намеренно распространяет подобные манипуляции, чтобы создать чувство усталости от войны в Украине у граждан стран-союзников.

Предостережение ЦПИ о фейковой новости российских пропагандистов / Фото: Telegram / Центр противодействия дезинформации

Напомним, ранее на пропагандистских ресурсах России большую огласку получило якобы "антипольское заявление" советника Офиса президента Михаила Подоляка, которое интерпретировали так: "Украина будет "близко дружить" с Польшей только до окончания СВО".

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