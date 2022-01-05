Российские пропагандисты заявили, что "бунт в Казахстане" готовят из Киева

Российские пропагандисты заявили, что "бунт в Казахстане" готовят из Киева

В свою очередь, казахстанский оппозиционер Мухтар Аблязов, с 2010 года живущий во Франции, призвал демонстрантов "свергнуть режим Назарбаева".

На фоне массовых протестов в Казахстане российские пропагандисты уже успели заявить о причастности Киева к бунту.

Об этом пишет российский сайт kp.ru.

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Пропагандисты пишут, что казахстанский оппозиционер Мухтар Аблязов, с 2010 года живущий во Франции, якобы звонил по телефону с мобильного номера украинского оператора — +38 099… и +38 050. В издании пишут, что Аблязов открыл штаб своей организации в столице Украины и отсюда пытается влиять на протесты в Казахстане.

Сам Мухтар Аблязов уже выступил в эфире телеканала "Украина 24" и призвал демонстрантов не соглашаться ни на какие переговоры с властями.

По его словам, основная цель протестов — "свержение режима Назарбаева".

"Он (Назарбаев — Ред.) видит, как при его жизни сносятся поставленные им памятники. Постараемся и при его жизни посадить его в тюрьму", — сказал оппозиционер.

Напомним, что в Казахстане начались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Во вторник в Алматы произошли столкновения протестующих со стражами порядка, во время которых горели полицейские машины и раздавались выстрелы.

В свою очередь, нынешний президент Касим-Жомарт Токаев забрал себе должность у Назарбаева и пообещал "действовать жестко".

Что сейчас происходит в Казахстане, говорится в материале ТСН.ua.

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