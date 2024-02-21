Российские ракеты, которые убивают украинцев, сначала "проверяют на казахах" — СМИ

Во время испытания на российском полигоне ракеты летят на территорию Казахстана, где сбрасывают топливо в степь, обломки падают у домов и убивают скот.

На российском полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области РФ зенитные и баллистические ракеты, которые там испытывают, летят в сторону Казахстана и падают на территории природного заказника Бокейорд.

Об этом сообщает издание "Новая газета Европа".

По словам местных жителей, ракеты сбрасывают топливо в их степь, обломки падают возле их домов, убивают их скот, а вспыхнувшие пожары казахи вынуждены тушить сами.

"После испытаний ракеты полетят убивать украинцев, но сначала их проверяют на казахах", — отметили журналисты.

В издании отмечают, что испытание российских ракет на пограничной территории с Казахстаном приводит к тяжелым экологическим последствиям в соседнем с РФ государством, в результате чего взрослые умирают от рака, а дети рождаются с инвалидностью.

Согласно данным "Национальной энциклопедии Казахстана", выданной в 2005 году, за 56 лет существования полигона "Капустин Яр" там было подорвано 24 тысячи ракет, проведено испытание 177 видов военной техники, уничтожено 619 ракет СС-20. После распада СССР, испытания российских ракет на территории полигона не прекратились, поскольку Казахстан сдает в аренду свои земли.

Радиационные проверки показали, что почти 20 лет назад содержание в почве радиоактивных веществ было "в несколько раз выше допустимых норм".

Официально вред от деятельности полигона не доказан, однако его подтверждает постановление администрации Бокейординского района о выплатах "людям с инвалидностью, пострадавшим от последствий деятельности полигонов". Согласно официальным документам местных властей, за 9 месяцев 2023 года всем пострадавшим выплатили из местного бюджета 48,8 тысячи евро.

Журналисты сообщают, что, когда российские военные испытывают очередную ракету, казахов об этом никто не предупреждает. Но о каждом взрыве в Бокейорде знают, поскольку звуки взрывов слышат не менее двух раз в месяц.

Напомним, осенью 2023 года государство-агрессор Россия проверило свою способность нанести мощный ядерный удар с земли, моря и воздуха. В ходе тренировок состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.

Читайте также: