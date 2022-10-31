Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Российские ракеты, которыми обстреливали Харьков, снова упали в Белгороде: фото, видео

Дата публикации
Просмотры
7788
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Российские ракеты, которыми обстреливали Харьков, снова упали в Белгороде: фото, видео

Фото: Фото из социальных сетей

В Белгороде произошел "дружеский огонь".

Российские террористы вечером, 31 октября, снова ракетами обстреливали Харьковщину. Однако несколько ракет "отказались" бомбить Украину и приземлились в Белгороде.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

По предварительным данным, россияне снова обстреливали Харьков с территории Белгородской области. Пока официально неизвестно, сколько вражеских ракет прилетело на Харьковщину, однако в Белгороде местные сообщают о "хлопке".

Жители города публикуют фото и видео с последствиями "дружеского огня".

Взрывы в Белгородской области

Белгородская область расположена на границе с Украиной, поэтому там часто происходят странные инциденты — взрывы, стрельба среди мобилизованных и другое. Часто российские террористы запускают ракеты в сторону Украины, однако падают прямо на территории Белгородщины.

Опасаясь нападения оккупанты в Белгородской области начали устанавливать защитные противотанковые сооружения.

30 октября в приграничном с Украиной селе Никольское Белгородской области произошел "хлопок".

Читайте также:

Новый "хлопок" в российском Белгороде

Новый "хлопок" в российском Белгороде

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
7788
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация