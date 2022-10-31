Российские ракеты, которыми обстреливали Харьков, снова упали в Белгороде: фото, видео

В Белгороде произошел "дружеский огонь".
Российские террористы вечером, 31 октября, снова ракетами обстреливали Харьковщину. Однако несколько ракет "отказались" бомбить Украину и приземлились в Белгороде.
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.
По предварительным данным, россияне снова обстреливали Харьков с территории Белгородской области. Пока официально неизвестно, сколько вражеских ракет прилетело на Харьковщину, однако в Белгороде местные сообщают о "хлопке".
Жители города публикуют фото и видео с последствиями "дружеского огня".
Взрывы в Белгородской области
Белгородская область расположена на границе с Украиной, поэтому там часто происходят странные инциденты — взрывы, стрельба среди мобилизованных и другое. Часто российские террористы запускают ракеты в сторону Украины, однако падают прямо на территории Белгородщины.
Опасаясь нападения оккупанты в Белгородской области начали устанавливать защитные противотанковые сооружения.
30 октября в приграничном с Украиной селе Никольское Белгородской области произошел "хлопок".
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