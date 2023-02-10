Российские ракеты над Молдовой и Румынией: какая реакция НАТО

Из-за ракет Румыния поднимала два истребителя, которые проводили обучение под командованием НАТО.

В НАТО отказались комментировать информацию, предоставленную украинской стороной о пролете российских ракет через Молдову и страну Альянса — Румынию.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на спикера генсека НАТО.

Комментируя этот инцидент с российской ракетой, у генсека сослались на заявление Министерства обороны Румынии. В частности, в заявлении говорится, что ракета, выпущенная по Украине, пересекла Молдову и приблизилась к границе Румынии на расстояние 22 мили (35 км). Поэтому Румыния подняла два истребителя, которые проводили обучение под командованием НАТО.

"Воздушная цель, запущенная с Черного моря с корабля Российской Федерации вблизи Крымского полуострова, скорее всего, крылатая ракета, которая пролетела над территорией Украины, а затем пересекла Молдову и снова вошла в украинское воздушное пространство, ни разу не пересекала воздушное пространство Румынии", — утверждают в военном ведомстве.

Впрочем, из-за вражеской цели, которая была замечена вблизи границы, в 10:38 два истребителя МиГ-21 Lancer "были перенаправлены на северо-восток Румынии. Приблизительно через две минуты ситуация прояснилась и два самолета возобновили свою первоначальную миссию".

Что известно о российских ракетах над страной НАТО

Напомним, 10 февраля во время атаки по Украине две российские ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии. Это подтвердили официальные лица Украины. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в 10:18. две российские крылатые ракеты "Калибр" провели пересечение государственной границы Украины с Республикой Молдова. Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии.

Президент Владимир Зеленский назвал это "вызовом для НАТО".

Министерство обороны Румынии не подтвердило пролет российской ракеты над территорией страны, пообещав предоставить впоследствии дополненную информацию.

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