Российские ракеты над странами НАТО: у Зеленского сообщили об угрозе

Отсутствие реакции на появление российских ракет в воздушном пространстве соседствующих с Украиной стран-членов НАТО будет подталкивать Кремль к большей эскалации конфликта.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона "Единые новости", комментируя пролет российской ракеты над территорией Польши во время массированного обстрела Украины 24 марта.

"Когда россияне видят, что страны НАТО не реагируют на сознательные провокации, то будут увеличивать эскалацию", — сказал он.

Зато само заявление, что Альянс рассматривает возможность сбивания российских ракет, по мнению Подоляка, будет сильно тревожить Россию.

"Нам безусловно хотелось бы, чтобы были сделаны три вывода из этого 39-секундного пролета ракеты. Первый – не надо думать, что все закончится само собой и РФ удовлетворится маленькой частицей страны. Второй – надо перестать накапливать все [системы ПРО и истребители] на складах, а передать на поле боя. И третий — кроме заявления, только ракета подлетает к границе НАТО, они в рамках международного права имеют абсолютное право сбить ракету", — сказал советник главы ОП.

Напомним, что утром 24 марта российская ракета во время массированной атаки РФ на Украину пересекла границу Польши. Это произошло вблизи поселка Осердув (Люблинское воеводство), ракета пробыла в воздушном пространстве Польши 39 секунд. Поэтому Польша поднимала в воздух истребители F-16, однако сбивать ракету не стала. Ракета вернулась в воздушное пространство Украины.

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