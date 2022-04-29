Российские ракеты над украинскими АЭС несут угрозу ядерной катастрофы — МАГАТЭ

Полет ракеты над Южноукраинской АЭС, попавший на запись камеры видеонаблюдения, мог привести к катастрофическим последствиям.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проверяет украинский доклад о том, что 16 апреля 2022 камера видеонаблюдения зафиксировала полет ракеты непосредственно над Южноукраинской АЭС.

Об этом сообщили в четверг, 28 апреля, на сайте Организации Объединенных Наций.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаль Гросси заявил, что в случае подтверждения информации этот инцидент будет иметь очень серьезные последствия.

"Если бы такая ракета изменила траекторию, это могло бы серьезно отразиться на физической целостности АЭС, что могло бы привести к ядерной аварии", — отметил он.

Гросси также сообщил, что уже был опубликован доклад, в котором представлены выводы о ситуации с атомной электроэнергией в Украине в целом.

В частности, по состоянию на 28 апреля из 15 имеющихся в Украине энергоблоков в рабочем режиме остаются 7, в том числе 2 на захваченной РФ Запорожской АЭС, 2 на Ровенской АЭС, 1 на Хмельницкой АЭС и 2 на Южноукраинской АЭС. 8 других реакторов остановлены для планового технического обслуживания или находятся в резерве.

Напомним, Запорожская АЭС в Энергодаре до сих пор оккупирована, из Чернобыля россиян уже выгнали, но рисков после их пребывания на ЧАЭС увеличилось из-за разграбления и перекопанной почвы в опасных зонах.

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