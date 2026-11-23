НАТО усиливает защиту неба Польши после залета российских ракет / © Associated Press

Реклама

В НАТО могут дополнительно развернуть военные средства в Польше после нарушения польского воздушного пространства российскими ракетами на прошлой неделе.

Об этом сообщила пресс-секретарь Альянса Эллисон Харт.

Реклама

По ее словам, сегодня послы НАТО встретились в Североатлантическом совете для обсуждения нарушения польского воздушного пространства на прошлой неделе.

Реклама

«Это был опасный инцидент, и Россия несет полную ответственность», — сказала Гарт.

Спикер пыталась заверить, что НАТО и военные средства союзников якобы «оперативно отреагировали на нарушение воздушного пространства».

Так, Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе уже позволил переместить самолет системы раннего воздушного предупреждения и управления Альянса. Речь идет о самолете AWACS для контроля воздушного пространства.

Кроме того, военное командование оценивает возможность привлечения дополнительных ресурсов для обороны и сдерживания. Речь идет не только о Польше, но и других регионах.

Реклама

«Все союзники полностью солидарны с Польшей. НАТО остается единым, готово и предан обороне от любой угрозы», — заверили в Альянсе.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте прокомментировал очередное падение российских ракет в Польше.

Напомним, 20 ноября во время атаки на западные регионы Украины воздушные цели нарушили воздушное пространство Польши. В Люблинском и Подкарпатском воеводствах объявили воздушную тревогу, а затем произошли взрывы.

Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что на территории страны упали три российских воздушных цели — две ракеты, в том числе Х-101, и реактивный беспилотник. Впоследствии оказалось, что это были три ракеты.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров