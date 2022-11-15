Российские ракеты, по всей вероятности, попали по территории НАТО: в Польше созывают срочную встречу комитета нацбезопасности

В польском городе Пшеводув в Люблинском воеводстве возле границы с Украиной произошел взрыв, в результате чего погибли два человека. Польские СМИ сообщают, что причиной могли стать российские ракеты.

Об этом сообщают польские издания.

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После этого появилась информация, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по национальной безопасности и обороне. Официально причины созыва Комитета не сообщили, впрочем, вероятно, это связано с российскими ракетами.

По информации местных СМИ, в Польше в результате взрыва трактора в местности Пшеводув, что у границы с Украиной, погибли два человека. Это произошло в 15:40 по варшавскому времени на зерноприемном пункте.

"Мы установили, что пострадавшие – работники зерносушилки. Сейчас на месте работают спасательные службы. Точные причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, по предоставленной нам информации, взрыв прогремел в нескольких соседних городах. В Пшеводов направляются большие силы полиции и пожарной охраны. Вся территория охраняется", – пишет Polsat news.

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер проинформировал, что все подробности сообщат по окончании Комитета.

"В связи с чрезвычайной ситуацией премьер-министр Моравецкий по согласованию с президентом Дудой распорядился созвать встречу Комитета по национальной безопасности и вопросам обороны. Информация, которая будет представлена на комитете, будет позже, если это будет возможно, в максимальной степени доведена до известна общественности. Я призываю вас до этого не публиковать неподтвержденную информацию", — сказал он.

Напомним, во вторник, 15 ноября, российские оккупанты нанесли новый массированный ракетный удар по территории Украины. Взрывы были слышны во Львове, Харькове, Ровно, Кривом Роге, Черкасской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Винницкой, Тернопольской областях. Работает ПВО, к сожалению, есть попадание российских ракет. Из-за попадания ракет в некоторых городах перепады электроэнергии есть проблемы со связью, Интернетом.

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