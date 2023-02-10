Российские ракеты в пространстве страны НАТО – Румынии: что об этом говорят в США

В США подчеркнули, что "поддерживают суверенитет и территориальную целостность Молдавии".

В Государственном департаменте США отреагировали на российские ракеты, которые во время массированной атаки Украины залетели в Румынию и Молдову. В ведомстве заверили, что не видят прямой военной угрозы со стороны РФ против этих стран.

Об этом сказал представитель Государственного департамента США Ведант Патель на брифинге в пятницу, 10 февраля, передает AFP.

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"Сейчас мы не имеем никаких признаков прямой военной угрозы со стороны России против Молдовы или Румынии. В более широком смысле мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Молдовы, а также ее конституционно гарантированный нейтралитет", — сказал Патель.

Напомним, 10 февраля во время атаки по Украине две российские ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии. Об этом сообщил и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и президент Украины Владимир Зеленский.

В Минобороны Молдовы подтвердили, что российская ракета была в их воздушном пространстве. Из-за этого российского посла в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в МИД Молдовы.

Между тем, Министерство обороны Румынии не подтвердило пролет российской ракеты над территорией страны. В НАТО отказались комментировать информацию, ссылаясь на официальное заявление оборонного ведомства Румынии.