Российские самолеты доставили в Беларусь пусковые установки ЗРК С-400: видео "слили" белорусские силовики

На кадрах задержания, которое проводил белорусский ГУБОП, зафиксирована российская военная техника, доставленная самолетами в Гомель.

Во время публикации видео репрессий, применяемых белорусскими силовиками, в кадр случайно попали две пусковые установки ЗРК С-400, стоявшие на взлетно-посадочной полосе Гомельского аэропорта.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаяюн".

На опубликованном видео подразделение белорусского ГУБОП задерживает четырех человек, которые названы "спящей ячейкой экстремистов". Событие якобы происходит в одном из гаражных кооперативов Гомеля.

Правда, на опубликованных кадрах видно, что задержание одного из мужчин проводится на территории Гомельского аэропорта. На видео можно заметить две ЗРК С-400 на взлетно-посадочной полосе.

Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Силовики Лукашенко случайно подтвердили, что самолеты Ан-124 "Руслан" ВКС РФ привезли в Беларусь не только ракеты, но и пусковые установки ЗРК С-400.

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По информации мониторинговой группы, с 25 по 31 марта 2023 в аэропорт "Гомель" прилетало пять таких тяжелых транспортных российских самолетов.

Напомним, российские самолеты могли доставить в соседнюю Белоруссию новую партию ракет. На днях было зафиксировано движение транспортных самолетов из РФ, а также движение военных колонн на белорусской территории.

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