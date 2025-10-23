Российские самолеты над Литвой: что говорят в Минобороны РФ

Российский истребитель Су-30 / © Wikipedia

Нарушение воздушного пространства Литвы российскими военными самолетами прокомментировали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Заявление военного ведомства государства-агрессора цитируют пропагандисты агентства ТАСС.

В Минобороны РФ утверждают, что российские самолеты Су-30 совершали учебно-тренировочные полеты над Калининградской областью России и не нарушали границ других государств.

Ранее литовские власти сообщали, что 23 октября около 18:00 Воздушные силы Литвы зафиксировали, как российский истребитель Су-30 и самолет-заправщик Ил-78 нарушили воздушное пространство страны вблизи города Кибартай.

Российские самолеты пролетели над территорией Литвы около 700 метров. Они находились в воздушном пространстве страны примерно 18 секунд.

Министерство иностранных дел Литвы вызовет представителей российского посольства, чтобы выразить протест против «безрассудного и опасного поведения».

Напомним, ранее российские Су-30 и МиГ-31, которые летели над Балтикой, перехватила авиация НАТО.