- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 178
- Время на прочтение
- 1 мин
Российские самолеты над Литвой: что говорят в Минобороны РФ
В российском военном ведомстве отрицают нарушение границы других государств во время учебных полетов Су-30 над Калининградской областью.
Нарушение воздушного пространства Литвы российскими военными самолетами прокомментировали в Министерстве обороны Российской Федерации.
Заявление военного ведомства государства-агрессора цитируют пропагандисты агентства ТАСС.
В Минобороны РФ утверждают, что российские самолеты Су-30 совершали учебно-тренировочные полеты над Калининградской областью России и не нарушали границ других государств.
Ранее литовские власти сообщали, что 23 октября около 18:00 Воздушные силы Литвы зафиксировали, как российский истребитель Су-30 и самолет-заправщик Ил-78 нарушили воздушное пространство страны вблизи города Кибартай.
Российские самолеты пролетели над территорией Литвы около 700 метров. Они находились в воздушном пространстве страны примерно 18 секунд.
Министерство иностранных дел Литвы вызовет представителей российского посольства, чтобы выразить протест против «безрассудного и опасного поведения».
Напомним, ранее российские Су-30 и МиГ-31, которые летели над Балтикой, перехватила авиация НАТО.