Российские самолеты подлетели к воздушному пространству Польши: в небо экстренно подняли истребители

Ранее Россия неоднократно угрожала напасть на Польшу.
Российские самолеты два дня подряд подлетали к границам Польши, входящей в состав НАТО. Для перехвата вражеских самолетов экстренно поднимали и таллийские истребители, которые задействованы в миссии по воздушному патрулированию Польши.
Об этом говорится на странице Военно-воздушных сил Италии.
"Еще два экстренных вылета истребителей Eurofighter из состава ВВС Италии, которые задействованы в миссии по воздушному патрулированию Польши. Итальянские истребители вчера и сегодня поднимались в воздух для перехвата российских самолетов, пролетавших вблизи границ НАТО", — говорится в сообщении.
Россия угрожает напасть на Польшу
Российская Федерация неоднократно угрожала напасть также и на Польшу. В Варшаве к этому относятся серьезно и укрепляют оборону своей страны. В частности, в Минобороны Польши считают, что в ближайшие три-десять лет может появиться "серьезный риск" российского вторжения. Однако, как подчеркивают, все зависит от того, как закончится война России против Украины.
В Польше считают, что России потребуется от 3 до 10 лет, чтобы восстановить свой военный потенциал после колоссальных потерь в войне против Украины. После этого страна-агрессорка сможет попытаться вторгнуться в страну НАТО.
Читайте также:
- Верховная Рада отменила призыв на срочную службу во время военного положения
- Отказ от повестки в военкомат: юристы разъясняют, в каких случаях это законно
- Что делать, если на работу пришла повестка: обязанности работодателя, гарантии мобилизованным