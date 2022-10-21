Российские самолеты подлетели к воздушному пространству Польши: в небо экстренно подняли истребители

Российские самолеты два дня подряд подлетали к границам Польши, входящей в состав НАТО. Для перехвата вражеских самолетов экстренно поднимали и таллийские истребители, которые задействованы в миссии по воздушному патрулированию Польши.

Об этом говорится на странице Военно-воздушных сил Италии.

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"Еще два экстренных вылета истребителей Eurofighter из состава ВВС Италии, которые задействованы в миссии по воздушному патрулированию Польши. Итальянские истребители вчера и сегодня поднимались в воздух для перехвата российских самолетов, пролетавших вблизи границ НАТО", — говорится в сообщении.

Россия угрожает напасть на Польшу

Российская Федерация неоднократно угрожала напасть также и на Польшу. В Варшаве к этому относятся серьезно и укрепляют оборону своей страны. В частности, в Минобороны Польши считают, что в ближайшие три-десять лет может появиться "серьезный риск" российского вторжения. Однако, как подчеркивают, все зависит от того, как закончится война России против Украины.

В Польше считают, что России потребуется от 3 до 10 лет, чтобы восстановить свой военный потенциал после колоссальных потерь в войне против Украины. После этого страна-агрессорка сможет попытаться вторгнуться в страну НАТО.

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