Российские самолеты потеряли авиабомбы в Белгородской области: власти эвакуируют людей

По данным паблика, в результате сброса боеприпасов никто не пострадал.

Российские самолеты во время полета потеряли 2 авиабомба ФАБ-250 в Белгородской области.

Об этом сообщает российский телеграмм-канал ASTRA.

"27 января авиабомбу ФАБ-250 обнаружили в хуторе Постников Корочанского района. Жителей решили не эвакуировать. В этот же день такую же авиабомбу нашли в селе Стрелецкое Белгородского района. Бомба была найдена на улице Лесной . в радиусе 500 метров от места падения авиабомбы", — говорится в сообщении.

По данным паблика, в результате сброса боеприпасов никто не пострадал. Вроде бы обе авиабомбы обезвредили на следующий день.

Напомним, в ночь на 29 января оккупанты ночью запустили "Шахеды" и ракеты по Украине. Что известно – читайте ЗДЕСЬ.

Читайте ведущие новости дня: