Российские самолеты с военными продолжают прибывать в Казахстан (видео)

Российские самолеты с военными продолжают прибывать в Казахстан (видео)

В Алматы приземлились девять российских военно-транспортных самолетов.

В Казахстан продолжают прибывать самолеты с российскими военнослужащими. Так, в пятницу, 7 января, девять самолетов России, Ил-76 с военнослужащими и техникой приземлились на аэродроме Алматы.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

На видео видно, как самолеты прибывают в аэропорт, где встречаются на военных машинах. Из самолетов выходят армейцы в военной форме и с оружием.

"Подразделения из состава российского миротворческого контингента ОДКБ после изучения обстановки приступили к выполнению поставленных задач", — сказано в сообщении.

В РФ говорят, что воздушная группировка из более чем 70 самолетов Ил-76 и 5 Ан-124 "круглосуточно перебрасывает в Казахстан подразделения российского контингента в рамках "миротворческих сил" ОДКБ.

Напомним, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев в эфире одного из казахских телеканалов сообщил, что обратился за военной поддержкой к партнерам стран ОДКБ для подавления массового протеста в стране.

Ранее стало известно, сколько "миротворцев" из России и других стран ОДКБ отправят в Казахстан

Вашингтон будет внимательно следить за развертыванием российских войск под эгидой Организации договора о коллективной безопасности в Казахстане.

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