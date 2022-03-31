Российские самолеты с ядерным оружием нарушили воздушное пространство Швеции

2 марта группа самолетов взлетела с российской авиабазы в Калининграде.

Самолеты России с ядерным оружием 2 марта нарушили воздушное пространство Швеции, вблизи Готланда.

Об этом сообщил шведский телеканал TV4.

По информации телеканала, эта провокация была умышленной с целью запугивания Швеции.

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Так, 2 марта группа самолетов взлетела с российской авиабазы ​​в Калининграде. Четыре самолета – два штурмовика типа Су-24 сопровождали два истребителя типа Су-27. Два штурмовика, по информации источников TV4 Nyheter, были оснащены ядерным оружием.

Однако из-за войны России против Украины ВВС Швеции повысили готовность и знали, что российские пилоты направляются в Готланд.

"Мы оцениваем это как сознательное действие. Это очень серьезно, особенно потому, что Россия воюет", – прокомментировал командующий ВВС Карл-Йохан Эдстрем.

Там также не исключают возможность неправильной навигации, однако все указывает на то, что это было преднамеренное действие, что они нарушили границы Швеции, говорит командующий ВВС.

Нарушение воздушного пространства Швеции длилось около минуты. В ответ воздушные силы страны подняли два истребителя JAS 39 Gripen.

Напомним, французский истребитель перехватил угнанный в Италии частный самолет, которым управлял странный пилот.

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