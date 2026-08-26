Российские самолеты вторглись в зону ПВО Южной Кореи: Сеул поднял истребители

Российский истребитель (иллюстративное фото) / © Министерство обороны Великобритании

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Южная Корея подняла в воздух истребители после того, как несколько российских военных самолетов вошли в ее зону идентификации противовоздушной обороны над Японским морем.

Об этом сообщило Министерство обороны Южной Кореи, пишет South China Morning Post.

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В ведомстве отметили, что южнокорейские военные обнаружили российские самолеты еще до вхождения в зону и заранее развернули истребители ВВС на случай непредвиденных обстоятельств.

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При этом российские самолеты не нарушали суверенное воздушное пространство Южной Кореи.

Это уже второй подобный случай за последние недели

Зона идентификации противовоздушной обороны не является частью суверенного воздушного пространства страны. Это буферная зона, где иностранные самолеты должны идентифицировать себя из соображений безопасности.

От военной авиации обычно ожидают предварительного уведомления перед входом в такую зону, хотя юридически это не обязательно.

В конце июня в южнокорейскую зону идентификации уже входили более десяти китайских и российских военных самолетов.

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Тогда Пекин заявил, что Китай и Россия проводили стратегическое воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями, а также западной частью Тихого океана.

Москва, в свою очередь, назвала полеты частью планового военного сотрудничества и заявила, что они якобы не были направлены против третьих стран.

После этого инцидента Сеул выразил протест Москве и Пекину и призвал не допускать повторения подобных случаев.

Ранее сообщалось, что союз Северной Кореи с Россией позволил военным КНДР получить современный боевой опыт и ознакомиться с новыми технологиями и тактикой ведения войны. Участие Северной Кореи в войне России против Украины уже сказалось на балансе сил в сфере безопасности на Корейском полуострове.

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Мы также информировали, что российские войска возобновили удары ракетами, получаемыми от союзника Северной Кореи.

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