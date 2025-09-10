Российские "Шахеды" атаковали Польшу: Туск рассказал неизвестные детали о "масштабной" операции РФ

Атака в Польшу 10 сентября. / © Associated Press

В ночь на 10 сентября во время массированного удара по Украине было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства Польши дронами РФ. Были сбиты четыре беспилотника.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании парламента, пишут Reuters и The Guardian.

По его словам, первое нарушение воздушного пространства Польши произошло около 23:30 еще 9 сентября, а последнее – в 6:30 утром 10 сентября. Большинство БПЛА пересекло территорию Польши из Беларуси.

"Это дает представление о масштабе этой операции", - подчеркнул глава польского правительства.

Туск говорит, что речь идет о "огромном количестве российских беспилотников" в небе над Польшей. Те дроны, которые представляли прямую угрозу, были сбиты.

Заметим, что после атаки российских дронов на Польшу Туск также заявил, мол, причин для паники нет, вероятнее всего, произошла "провокация большого масштаба". Впрочем, добавил он, следует "готовиться к разным сценариям", а союзники Варшавы "относятся к ситуации очень серьезно".

Тем временем в НАТО заявили, что держат контакт с руководством Польши после атаки дронов РФ. Отмечается, что "многочисленные беспилотники вошли в воздушное пространство Польши" ночью. Они были встречены польскими средствами ПВО и ПВО НАТО.

Заметим, что из-за инцидента с Шахедами в соседней Польше объявлен ускоренный вызов резервистов в десяти воеводства.

