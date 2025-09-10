Российские "Шахеды" в Польше: президент Навроцкий сделал важное заявление

Кароль Навроцкий. / © Associated Press

Реклама

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что безопасность страны является самым высоким приоритетом и требует тесного сотрудничества.

Об этом он написал в сети Х на фоне атаки дронов РФ.

"С момента нарушения воздушного пространства Республики Польша я нахожусь в постоянном контакте с вице-премьер-министром, министром национальной обороны и важнейшими командующими Вооруженных сил Республики Польша. Я принимал участие в совещании в Оперативном командовании видов вооруженных сил", - подчеркнул польский лидер.

Реклама

Он анонсировал, что будет проведено совещание в Совете национальной безопасности, в котором примет участие премьер Дональд Туск.

Отметим, пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка заявил, что правительство созывает экстренное заседание. Оно запланировано на 09:00 по киевскому времени. Сейчас премьер проводит встречу с министрами, ответственными за государственную безопасность.

Напомним, премьер Дональд Туск заявил, что этой ночью в Польше сбили российские дроны. Он подчеркнул, что беспилотники вторглись в воздушное пространство страны "и могли представлять угрозу".

Заметим, что из-за "незапланированной военной активности" в Польше закрыли аэропорты Жешува, Люблина и Варшавы. Кроме того, ВС Республики подняли военную авиацию - истребители F-16, а также SAAB 340 (самолет ДРЛО).

Реклама