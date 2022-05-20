Российские школьники будут учиться за партами с портретами уничтоженных в Украине оккупантов (фото)

Российские школьники будут учиться за партами с портретами уничтоженных в Украине оккупантов (фото)

В российском Красноярске закупили 50 "парт героев" с портретами ветеранов Второй мировой войны, Афганистана, Чечни и участников войны против Украины. За такими партами смогут сидеть только отличники.

На закупку таких парт Краевой дворец молодежи в Красноярском крае потратил 290 тыс. руб.

Об этом пишет Daily Storm со ссылкой на данные о госзакупках.

Согласно документации, поставщик обязан произвести 50 макетов школьных парт в рамках проекта "парта героя", распечатать 50 наклеек и нанести их на торец парты и ее столешницу, защищенную оргстеклом.

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"Парта героя" – проект партии "Единая Россия", стартовавший еще в 2018 году. В рамках проекта в школах размещают стилизованные столы с изображениями портретов героев, фактами их биографии и заслугами. Учиться за такими столами позволяют только отличникам.

Сначала на столах размещали портреты ветеранов "Великой Отечественной войны" (так в РФ называют Вторую мировую), чеченских и афганских войн. Однако с началом полномасштабного российского вторжения в Украину "парты героев" начали посвящать участникам "спецоперации".

Так, в середине мая в одной из школ Читы установили парту в честь старшего матроса Никиты Михайлова, погибшего в войне против Украины. Он был выпускником этого учебного заведения, окончил школу в 2016 году.

"На торжественном мероприятии присутствовали почетные гости: мать и тетя погибшего бойца", – сообщает портал chita.ru.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Напомним, 20 мая стало известно, что президент России Владимир Путин посмертно наградил Орденом мужества боевика "ДНР" Арсена Павлова с позывным "Моторолом".

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