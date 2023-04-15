Российские шпионки через Tinder вербуют военных и политиков Германии – разведка

Шпионки российских спецслужб через сервис знакомств Tinder вербуют военных и политиков Германии. Они пытаются получить нужную информацию, в частности, данные о ФРГ и войне в Украине, путем построения отношений с влиятельными лицами.

Об этом сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на заявление службы военной контрразведки Германии.

Отмечается, что российские спецслужбы "агрессивно ведут себя в Германии". Немецкие власти предупреждают о кибератаках и "любовных ловушках" для военных на платформах знакомств.

"Tinder пытается привлечь людей, готовых любить. Это значит: просто проведите вправо по экрану мобильного телефона, где уже ждет партнер вашей мечты. Или российская спецслужба", – пишет Die Welt.

По информации издания, российские шпионки начинают общение в Tinder и назначают свидание политикам и сотрудникам Бундесвера. Эту проблему уже подняли на специальном совещании в Германии с участием представителей нескольких стран НАТО.

"Сотрудники разведывательных служб РФ используют соцсети, чтобы намеренно установить контакты с военными Бундесвера, попытаться выведать информацию или, по возможности, завербовать их", – говорится в заявлении Службы военной контрразведки Германии.

Напомним, в Польше "военная США" из Сирии выманила у 60-летнего мужчины 135 тысяч злотых (1 176 253 грн), обещая ему приехать к нему.

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