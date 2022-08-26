Российские шпионы следили за украинскими военными, когда они находились на учениях в Германии.

Они пытались считывать данные с мобильных устройств солдат Вооруженных сил, а также запускали минидроны для наблюдения за местностью.

Об этом стало известно из материала немецкого издания Spiegel.

Журналисты со ссылкой на военную контрразведку Германии сообщили, что во время тренировок бойцов вблизи военных объектов в Идар-Оберштайне и Графенвере появлялись подозрительные автомобили. По данным источника издания, это были русские шпионы.

Кроме того, над базами, где Соединенные Штаты и ФРГ совместно обучали украинских защитников, также были замечены мини-дроны. Беспилотники быстро исчезали, когда попадали в поле зрения.

Официальные лица считают, что Москва может организовать диверсии на территории Германии, чтобы предотвратить поставки вооружения Украине. К примеру, российские шпионы способны обеспечить террористов взрывчаткой или организовать теракты под ложным флагом.

Как сообщалось, 35-летняя Екатерина Тихонова уже четыре года постоянно совершает тайные визиты в Мюнхен, Лондон и другие места по всей Европе, для свиданий с 53-летним Игорем Зеленским, бывшим руководителем Баварского государственного балета. Издание Mirror пишет, что Путин отправил десятки офицеров российской разведки для наблюдения за дочерью, многократно имевшей романтические поездки на Запад, чтобы встретиться со своим любимым.

Читайте также: