В российском подразделении Schlumberge работает более 9000 человек. Это – около 10% рабочей силы компании во всем мире.

Российские работники американской нефтесервисной компании Schlumberger начали получать повестки прямо на работе. Интересно, что компания, не желающая покидать российский рынок и финансирующая военные преступления, не позволяет переходить на дистанционную форму для работы за пределами РФ.

Об этом сообщает Reuters.

Как информирует правозащитная группа "Ресурсный центр "Бизнес и права человека", законодательство РФ требует от компаний помогать с повестками и проводить военный учет, если хотя бы один из сотрудников военнообязан. Информация о вручении повесток работникам Schlumberger и отказе компании разрешить российским сотрудникам работать за пределами страны вызвала негодование.

Отмечается, что в российском подразделении Schlumberge работает более 9000 человек. Это – около 10% рабочей силы компании во всем мире. Согласно внутреннему документу, который получило агентство, десятки российских сотрудников уже покинули страну.

На этот инцидент отреагировали в украинском МИДе. Глава ведомства Дмитрий Кулеба дал единственный совет, который позволит сохранить остатки репутации – это покинуть бизнес в России.

Schlumberger был been funding war crimes and genocide by remaining в России. Now it cooperates with authorities in drafting employees. Имеется warned all Western companies of this. Только в той мере, в какой заканчивается его reputation, is PULL OUT of Russia NOW. https://t.co/tBzPHCZY2b — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 15, 2022

Во время мобилизации в России гребут всех без исключения

В России идет частичная мобилизация, в планах которой мобилизовать 300 тысяч человек. Повестки рассылают всем без исключения. На днях в РФ отменили авиарейс из Уфы в турецкую Анталию, потому что второму пилоту пришла повестка в армию — и ему уже было запрещено пересечение границы.

Также вручили повестку гражданке Вьетнама, получившей российский паспорт два года назад. Девушке 24 года. Она не имеет ничего общего с медицинским делом и не служит в войсках РФ.

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