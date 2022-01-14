Российские спецслужбы готовят провокацию на границе Украины и Молдовы — предостережение военной разведки

Российские спецслужбы готовят провокацию на границе Украины и Молдовы — предостережение военной разведки

Российские военные в непризнанном Приднестровье получили особые указания.

Военнослужащим одного из подразделений оперативной группы войск РФ на территории Приднестровского региона в Молдове приказали быть готовы "по первой команде" выполнять задачи по назначению.

Об этом сообщили в пятницу, 14 января, в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По информации военной разведки, 13 января в 3 омсбр ВС Приднестровского региона Республики Молдова было проведено служебное совещание, в ходе которого было доведено до сведения личного состава, что ожидаются “провокации со стороны Украины в районе н. п. Колбасная (артсклады оперативной группы войск РФ)”.

Украинские разведчики предполагают, что Россия готовит провокацию против своих военных, чтобы обвинить украинскую армию.

"Распоряжения о приведении бригады в высшую степень боевой готовности не оглашались, но было акцентировано на готовности личного состава "по первой команде" выполнять задачи по назначению", — говорится в сообщении.

Командирам подразделения приказано довести до подчиненных необходимость прибыть в воинскую часть по определенному сигналу.

Напомним, весной 2021 года в районе аэродрома Тирасполь в Приднестровье, расположенном в 13 километрах от западной границы с Украиной, заметили передвижение колонны бронетранспортеров.

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